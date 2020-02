Detienen a menor que dejó ciego de un piedrazo a su compañero de escuela

La Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo a un menor de 12 años de edad por golpear a un compañero en la escuela secundaria “Rafael Ramírez”, ubicada en la colonia Francisco I. Madero, de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 6 de diciembre.

El joven que sufrió bullying perdió la visión del ojo derecho.

El menor detenido golpeó con una piedra el ojo derecho de José Ángel, de 14 años; lo que provocó que perdiera la visión; hasta el momento no ha sido intervenido quirúrgicamente porque el seguro de la escuela continúa con los trámites burocráticos.

Doña María Rocío Ocaña Avendaño, madre del menor quien interpuso la denuncia por estos hechos, espera que su hijo reciba ayuda y no pierda el ojo.

“Yo me desespero ver mi hijo así, día y noche, hay noches que no dormimos nada, por estar, bueno yo, más porque mi esposo trabaja y de veces son tres noches sin dormir sentada en lo que a él le pasa su dolor, porque es el dolor que a veces dice el que ya no lo aguanta no lo soporta el dolor es demasiado, ya no mira con su ojito definitivamente”, agregó doña María.