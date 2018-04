Detienen por lenocinio a tía de estudiante de cine desaparecido en Jalisco

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco detuvieron a la tía de Javier Salomón Aceves Gastélum, uno de los 3 estudiantes de cine desaparecidos en el municipio de Tonalá, el pasado 19 de marzo.

Armando Ramírez, esposo de la detenida, denunció que la dependencia estatal actuó de forma arbitraria pues su cónyuge Edna Judith cuenta con un amparo.

La mujer fue citada desde las 15 horas en el área de desaparecidos. Al salir de una supuesta entrevista los agentes la detuvieron y llevaron a las instalaciones de la Fiscalía.

Según su abogado, Víctor Abraham González, no se identificaron, ni permitieron que entablaran comunicación alguna.

No hubo ninguna orden de presentación, orden de comparecencia, mucho menos de aprehensión que nos hayan mostrado en el momento. Se la traen junto con el hermano de ella, papá de uno de estos muchachos, quien también ya presentó formalmente la denuncia y bueno, no sabemos nada. Estamos aquí a la espera de que nos den información. No nos permiten el acceso y consideramos que si hay un actuar indebido de la autoridad”.