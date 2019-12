Detienen a hombre con tres mil cartuchos en la Terminal de Autobuses de Observatorio

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que transportaba unos tres mil cartuchos útiles en la Central Camionera Poniente, también conocida como de Observatorio.

Te recomendamos: Confirman muerte de policías secuestrados en Villagrán, Guanajuato

Los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia al interior de la terminal de Autobuses, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando se percataron que una persona intentaba cerrar un maletín y, a simple vista, observaron que contenía cajas de cartuchos.

Los policías capitalinos realizaron una revisión preventiva, al inspeccionar la maleta encontraron varias cajas con cartuchos útiles, que sumaron un total de tres mil.

Por tal motivo, el hombre fue detenido, y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica.

En la Ciudad de México, sólo algunas líneas de autobuses de las centrales camioneras del Norte y del Oriente exigen a los pasajeros una identificación oficial para viajar.

En la central camionera algunas compañías solicitan una identificación vigente.

Afuera de la terminal, al preguntarle a algunos pasajeros, la mayoría reconoció que sí les solicitan una identificación para viajar en autobús

Sin embargo, también hubo quien dijo lo contrario.

En la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, la mayoría de los pasajeros reconoció que no se aplica el requisito de identificación.

Algunos pasajeros informaron que únicamente les piden la credencial al momento de abordar el autobús.

Cuando compré los boletos para venir no, de hecho, me llamó la atención de que no me la pidieran, pero ya al subir sí nos la piden”, comentó Rubí Reyes, pasajera.