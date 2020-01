Despojan a Flor Amargo de sus instrumentos por dar show sin permiso en Guadalajara

La cantante mexicana Flor Amargo fue detenida por el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, luego de una presentación musical que realizó frente a la Catedral, a la que habitantes de la zona acudieron y ellos mismos trataron de evitar su arresto.

En una serie de videos compartidos por la intérprete en su cuenta oficial de Instagram, denunció que las autoridades locales le quitaron su equipo de trabajo, un teclado y un par de amplificadores, por lo que pidió la ayuda del gobierno del estado.

Una de las asistentes a la presentación de Flor Amargo declaró:

Añadió que es injusto que la cantante realice presentaciones en el extranjero y no le sucedan situaciones como de las que es víctima en su propio país.

Tras lo ocurrido, Flor Amargo, quien se diera a conocer por cantar en el Metro y participar en La Voz… México, publicó un video en su cuenta oficial de Facebook, en el que destacó que la música es una civilización y comunión con el amor y la gente, por lo que se dijo dolida de que se cierren las puertas al arte urbano en Guadalajara y en todo el país.

Los artistas en México no tenemos trabajo, muchos terminan en trabajos que no les gustan porque no hay puertas para el arte”, puntualizó la intérprete de temas como Maldito corazón y Me siento bien, quien hizo un llamado a las autoridades para reconocer a los artistas urbanos como profesionistas.

Gracias por haberme defendido, Guadalajara… más arte y menos violencia, sentenció Flor Amargo en su video y pidió a sus colegas que no se detengan. “No voy a descansar hasta que el arte urbano sea considerado una profesión, una digna profesión”.