Detienen en Tlaxcala al “Loco Téllez’, presunto líder huachicolero en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que fue detenido en Tlaxcala Óscar García Téllez, alias “El Loco Téllez”, uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estatales y principal generador de violencia en la entidad, por delitos de robo de combustible, por lo que es considerado presunto líder huachicolero, asalto al transporte de carga, secuestro y narcomenudeo.

Te recomendamos: Pronto se acabará el huachicol en México, afirma AMLO

Su captura ocurrió el fin de semana en inmediaciones del municipio de Apizaco, en el estado de Tlaxcala, tras un fuerte operativo en el que participaron elementos ministeriales y de investigación, para cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, dijo que la detención de Óscar García Téllez “es un hecho importantísimo. No solamente este delincuente tiene influencia, importancia en sus actividades delincuenciales, a nivel regional, estatal, si no también nacional… Podría ser el delincuente más peligroso o de los más peligrosos qué había en nuestro estado, si no de los más peligrosos del país”.

La banda criminal del “Loco Téllez” operaba en distintas regiones del estado de Puebla y en entidades colindantes.

En Puebla, “cuando se le complicaron las cosas, se fue a la sierra norte y ahí pronto construyó una influencia criminal en una zona y se dedicó desde ahí al robo de combustible y de gasolina”, afirmó el gobernador.

El principal centro de operaciones de “El Loco Téllez” era el municipio de San Martín Texmelucan, donde apenas el pasado mes de mayo se logró la captura de nueve integrantes de esta organización, con 236 envoltorios con cocaína.

Tras ser detenido, Óscar García Téllez fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Puebla y más tarde al Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de Tepexi de Rodríguez.

Con información de Antonio Morán.

RMT