Detienen en Ciudad Juárez a 27 mujeres durante protesta contra violencia de género

En Ciudad Juárez, Chihuahua, una protesta contra la violencia de género terminó con la detención de 27 mujeres, por alterar el orden público y dañar mobiliario urbano.

La movilización ocurrió el sábado en calles del centro histórico. Participaron en su mayoría mujeres vestidas de negro, quienes gritaron consignas contra las autoridades, por las agresiones a mujeres y para exigir justicia por la muerte de una persona transgénero ocurrida en esa misma zona.

Las manifestantes realizaron pintas, dañaron mobiliario público y algunas unidades de seguridad pública.

Al lugar llegaron policías, quienes después de un enfrentamiento verbal con las manifestantes las sometieron y después algunas de ellas fueron detenidas. 27 en total.

Durante varias horas, integrantes del grupo de mujeres, se apostaron frente a la estación y bloquearon la avenida Eje Vial Juan Gabriel para exigir la libertad de las personas detenidas.

Poco antes de la media noche del sábado, fueron puestas en libertad, tras pagar una multa de mil 128 pesos.

“Estoy lesionada, no tengo golpes en mi cara pero sí tengo un esquince en el cuello, tengo un golpe fuerte acá atrás en la nuca, tengo un moretón no sé si alcanzan a ver en el codo, en mis piernas, pues me patearon, aquí lo increíble es que eran hombres los que me agredieron físicamente”, dijo Brisa Mireles, manifestante liberada.