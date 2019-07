Detienen en Edomex a “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

La mañana de este domingo, en Naucalpan, Estado de México, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Mario “C”, alias “El Betito”. Es señalado como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas y delitos contra la salud.

“El Betito”, es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. En el operativo también fue detenida Miriam “M”, quien portaba un arma de fuego, varios cartuchos útiles, dosis de droga y celulares.

Detienen a Alfredo Cárdenas Martínez, identificado como líder del Cártel del Golfo

En Matamoros, Tamaulipas, detuvieron a Alfredo Cárdenas Martínez, identificado como uno de los líderes del Cártel del Golfo. El llamado “Contador” es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, el exlíder histórico de esa organización criminal que ha sido debilitada en los últimos años.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, su captura fue en un fraccionamiento de esa ciudad fronteriza luego de una denuncia anónima que reportó hombres armados.

Según el gobierno estatal, los hombres del “Contador” se disputan el control del Cártel del Golfo con el grupo que encabeza Luis Alberto Blanco alias “El M28”.

Medios internacionales como The New York Times, The Washington Post, la agencia AP y las cadenas ABC y FOX destacaron la captura de Alfredo Cárdenas Martínez “El Contador”.

Liberan a ‘El Contador’ por falsa versión sobre la detención

Fue liberado José Alfredo Cárdenas, “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido el pasado lunes en Reynosa, Tamaulipas, por la Secretaría de Marina.

El juez declaró ilegal su detención luego de que la defensa demostró que la versión de quienes lo detuvieron no coincide con lo que ocurrió realmente.

En videos de las cámaras de vigilancia de la casa de José Cárdenas, se observa cómo elementos de la Marina llegan y desconectan las cámaras para entrar al edificio y extraer al imputado.

En el informe se señalaba que “El Contador” había sido detenido por circular a exceso de velocidad con armas y droga.

