Detienen a director de Normal en Chiapas por ‘novatadas’

Este sábado, elementos de la Fiscalía General de Chiapas, detuvieron a Conrado de Jesús Borraz León, director de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, de Tuxtla Gutiérrez, por su probable responsabilidad en la muerte de un estudiante que junto con otros compañeros de primer ingreso fueron sometidos a trabajos extremos durante una novatada.

La detención ocurrió cuando el director de la escuela se dirigía al plantel para ofrecer una conferencia de prensa.

Tras la captura el Consejo estudiantil de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá ofreció una conferencia de prensa donde condenaron la detención de su director y exigió su liberación.

Aseguraron que ellos no practican las llamadas novatadas.

En la declaración él desconoce de esta situación, en esta universidad no existen novatadas”, aclaró Feliciano Hernández López, abogado defensor del director Normal Mactumactzá.

El Fiscal informó que son 4 los alumnos que se encuentran hospitalizados y no dos como se informó en un principio.

Se informó que los 4 estudiantes hospitalizados continúan siendo atendidos.

La Secretaría de Gobierno, a través de un comunicado reiteró que la Escuela Normal Rural Mactumactzá no cerrará sus puertas, pero dijo se erradicarán estas prácticas que van en detrimento de la dignidad humana y desacreditan los valores educativos.

