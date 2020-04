Detienen a conductor del Metro y reguladora por choque de trenes en Tacubaya

El conductor del convoy 33 que chocó y dejó un saldo de un muerto y 40 lesionados en la estación del Metro Tacubaya y la reguladora de tránsito de la Línea 1 fueron detenidos.

Alan Omar de 29 años y María Maricela de 52 años fueron detenidos por policías de Investigación.

A ambos detenidos se les acusa de lesiones, daño a la propiedad y homicidio culposo, delito que según el Código Penal les permitiría seguir en libertad su proceso.

El accidente ocurrió a las 23:38 horas del pasaso 10 de marzo, cuando el tren 33 se fue en reversa desde la estación Observatorio hacía Tacubaya, donde impactó al convoy 38 que estaba detenido.

Alan Omar, el conductor del tren, fue detenido en Avenida del Ferrocarril, en las inmediaciones del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, no hubo resistencia.

María Maricela, reguladora en los procedimientos de seguridad, fue ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza, alcaldía Venustiano Carranza.

Tras las detenciones, el hombre fue llevado al Reclusorio Norte, mientras que la reguladora fue enviada al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla.

Según las investigaciones, ambos incurrieron en una serie de omisiones que provocaron el accidente, entre ellas no aplicar el frenado el convoy, cambiaron el pilotaje a modo manual, no realizaron el desalojo del tren y no avisaron vía radio al conductor que estaba en la estación Tacubaya.

Al concluir las investigaciones, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) explicaron esto, a finales del mes pasado:

“El hecho pudo evitarse si el conductor del tren número 33 y la reguladora hubieran actuado conforme a los manuales”, señaló María Seberina Ortega, coordinadora de Servicios Periciales.

El tren 33 alcanzó una velocidad de 51 kilómetros por hora al momento del impacto en reversa con el tren 38 que estaba en la estación Tacubaya.

Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia inicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de la Colonia Doctores.

Con información de Arturo Sierra.

