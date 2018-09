Detienen a cinco personas por linchamiento en Acatlán de Osorio, Puebla

En Punto informó que la Fiscalía de Puebla detuvo al titular de la Dirección de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio y a cuatro policías más, como probables responsables de no haber aplicado el protocolo que hubiera evitado el linchamiento de los dos campesinos.

Las autoridades de Puebla confirmaron a En Punto que la noche de este viernes estaban a la espera de que un juez otorgue órdenes de aprehensión en contra de personas que ya fueron identificadas por su participaron en el linchamiento.

Mientras tanto, los dos hombres que fueron brutalmente linchados por una turba en Acatlán de Osorio el miércoles pasado, fueron sepultados el mediodía de este viernes.

Justicia, quiero que me encierren al presidente municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, por no dar la cara por sus habitantes ¿dónde está la autoridad? ¿dónde está la ley? ¿porque se los dejó al pueblo que los lincharan? no había nadie, nadie, los videos son las pruebas ¿qué más pruebas quieren?”, cuestionó María del Rosario Rodríguez, madre de uno de los hombres linchados.