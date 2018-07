Detienen con armas a excandidato a edil de Nueva Alianza en Guerrero

El excandidato de Nueva Alianza a la alcaldía de Eduardo Neri, Guerrero, Mario Alberto Chávez Carbajal, fue detenido junto con dos por personas en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La mañana de este viernes, en un puesto de inspección y vigilancia en el kilómetro seis de la carretera federal a Chichihualco, Policías Federales detuvieron un vehículo compacto con tres hombres para una revisión de rutina.

“Al ser inspeccionado, previos comandos verbales, se les encontró que portaban tres armas de fuego sin el permiso correspondiente, él fue presidente municipal en Heliodoro Castillo y buscaba ser alcalde por el municipio de Eduardo Nery”, indicó Roberto Álvarez Heredia, Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero.

En el vehículo los policías encontraron 3 pistolas tipo escuadra y 35 cartuchos útiles.

“No pudieron acreditar la procedencia o la legalidad de la posesión de dichas armas, que corresponde a calibres que están prohibidos por la Ley Federal de Armas de Fuego, se procedió a asegurar a estas tres personas e inmediatamente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”, señaló Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero.

El también exalcalde de Tlacotepec, Chávez Carbajal durante el proceso electoral pasado denunció tres ataques en su contra, de los cuales resultó ileso.

“Creo que referente a los atentados, eso ha sido una de las causas que no me quieren dejar llegar que la ambición, el apetito y hambre de poder que traen ciertos políticos no quieren permitir que vengamos ayudar”, dijo Mario Alberto Chávez Carbajal, excandidato a alcalde.

El pasado domingo, el ganador de la alcaldía de Zumpango fue el candidato de la coalición “Por Guerrero al Frente” que integran el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Con información de Isaac Flores.

