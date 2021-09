Detienen al alcalde de Quecholac, Puebla, hermano de ‘El Toñin’, líder huachicolero

Fueron difundidas imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Palacio Municipal de Quecholac, Puebla donde se observa la detención del alcalde José Alejandro Martínez Fuentes, hermano de Antonio Valente Martinez Fuentes, alias “El Toñín”, identificado por las autoridades como líder huachilcolero en la zona conocida como el triángulo rojo.

Te recomendamos: Autoridades buscan a ‘El Toñín’, líder de huachicoleros en Quecholac, Puebla

En las imágenes se observa el momento en el que al menos, cinco agentes ingresan golpeando la puerta y pared de la oficina del alcalde para detenerlo.

Según la Fiscalía de Puebla, su captura ocurrió por presuntos hechos delictivos.

“Responde a investigaciones que realiza la fiscalía general del estado, sobre sin duda estos hechos que están relacionados con vínculos pues con las actividades ilícitas que desarrolla, mucha gente allá en esa zona, entonces ya el implicado tendrá que acreditar su inocencia, no es un asunto de persecución política, es un asunto de hechos investigados por la fiscalía general del estado”, afirmó Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla.

Tras la detención del alcalde unos 200 habitantes de Quecholac intentaron acudir a la sede del gobierno estatal, ubicada en Casa Aguayo, para manifestar su inconformidad, sin embargo, granaderos los contuvieron antes de que llegaran.

Durante la manifestación, una mujer fue detenida.

“Únicamente queríamos que nos diera una buena respuesta no que detuvieran a un integrante más de nosotros, nosotros no somos violentos, somos gente de trabajo y no nos merecemos que una autoridad nos tache de delincuentes”, agregó un habitante de Quecholac.