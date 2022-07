Detienen al cirujano Eduardo Gómez Casarrubias, señalado tras la muerte de al menos dos pacientes

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron el pasado sábado a Eduardo Gómez Casarrubias, un cirujano estético que es acusado de homicidio simple de al menos dos pacientes y lesiones en otros.

“Soy familiar de Melissa Rodríguez Rocha, una de las víctimas por parte del seudo cirujano, Eduardo Gómez Casarrubias, hace año y medio ella fue víctima a causa de una mala praxis por esta persona; le practicó una lipoescultura a lo que generó una perforación en su hígado”, dijo Estefanía Rodríguez.

Melissa Rodríguez tenía 38 años de edad, cuando decidió realizarse una cirugía estética; la intervención se realizó el 10 de septiembre de 2020, en la clínica Edybe de la colonia Moctezuma; un mes después, Melissa falleció, el certificado de defunción detalló que fue por choque séptico, perforación intestinal e infección de tejidos blandos.

Un caso similar, fue el de Hillary Heredia quien a sus 27 años, en mayo de 2021, adquirió una promoción para realizarse 5 cirugías estéticas en la misma clínica; falleció por infartos pulmonares consecutivos.

Ambos casos, tienen en común la presunta mala práctica que realizó el cirujano plástico Eduardo Gómez, quien este 23 de julio fue detenido.

“Esto fue a raíz de una mala cirugía estética, y lo único que estamos solicitando es que se haga justicia que no le haga daño a más personas y se detenga, no soy la única hay varios familiares”, apuntó Estefanía Rodríguez, hermana de víctima.

Este domingo se realizó la primera audiencia donde víctimas y familiares de pacientes afectados exigieron justicia en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México.

“Aquí hay varias víctimas de él, que queremos juntarnos todos para que pague lo que ha hecho”, indicó Walter Leobardo Heredia, padre de víctima.

Al médico se le dictó prisión preventiva oficiosa y fue trasladado al Reclusorio Varonil Oriente.

“Ese doctor hace dos años me hizo una cirugía de masectomia donde me iba a poner implantes, me mutilo quede con daños físicos psicológicos estoy pidiendo justicia”, señaló Silvia Salazar, víctima.

Durante 2022, la Comisión para Riesgos Sanitarios ha clausurado 14 establecimientos y suspendido 101 clínicas irregulares de cirugías en todo el país; hasta el momento, en México existe un vacío legal sobre quien regule estas prácticas médicas.

