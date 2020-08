Detienen al alcalde de Pantelhó, Chiapas, por abuso sexual agravado

El presidente Municipal de Pantelhó, Chiapas, Santos López Hernández, fue detenido por el delito de abuso sexual agravado.

Te recomendamos: Detienen a policía por abuso sexual de una joven en Chapultepec

Fue denunciado por Wendy y Federica dos funcionarias municipales que desde que inició el trienio del alcalde, López Hernández, fueron acosadas y hostigadas.

“Fueron muchos episodios muy fuertes, muy violentos que se vivieron y te puedo decir que no fue nada fácil, esto no fue nada fácil, ya que fueron muchos muchos las agresiones e incluso se utilizaron hasta medios para desprestigio de mi persona llegó al grado de poner volantes en el pueblo cosas así, denigrando mi imagen y todo como una manera de pararme, de frenarme que yo no denunciara”, dijo Wendy López Gochez, coordinador de Protección Civil en Pantelhó, Chiapas.

Durante un año y ocho meses soportaron los acosos sexuales del presidente municipal de Pantelhó.

“Desde que él empezó como presidente a ejercer su cargo pues se fueron dando los hechos. Nos estuvieron persiguiendo pues prácticamente hombres armados ya ahí prácticamente nosotros ya ni podíamos salir”, reiteró Federica Gómez Díaz, coordinadora de Seguridad Alimentaria del DIF de Pantelhó.

Tras la denuncia Santos López Hernández fue detenido por el delito de abuso sexual agravado.

El alcalde fue desaforado el pasado 31 de julio por el Congreso local a petición de la Fiscalía General del Estado.

“El hoy imputado se desempeñaba como presidente municipal del municipio de Pantelhó, fue denunciado por una persona del sexo femenino quien denunció los hechos que estaba siendo objeto por el alcalde de Pantelhó, después de desahogarse todas las pruebas necesarias se recabaron todos los datos de prueba y se integraron a la carpeta de investigación lográndose acreditar el delito de abuso sexual agravado”, agregó Jorge Luis Llavén Ábarca, fiscal General del Estado de Chiapas.

La Fiscalía de Chiapas confirmó que Santos López, permanece detenido en el Cereso número 14 conocido como El Ámate, en el municipio de Cintalapa, a disposición del juez de la causa para determinar su situación jurídica.

Con información de Juan Álvarez

KAH