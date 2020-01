Detienen a hombre acusado de acosar y levantar falda a mujer en Iztapalapa

Un hombre fue detenido en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, luego de que en dos ocasiones presuntamente acosó sexualmente a una mujer cuando iba con su pequeño hijo por la calle y fue video grabado.

Te recomendamos: Por doble abuso sexual, sentencian a hombre cuatro años de prisión

En el video del 20 de noviembre del 2019, se observa a una mujer llevar de la mano a su hijo, luego a un hombre que viste con ropa azul y lentes, cruza la calle y la alcanza.

“Iba con mi hijo en la calle y de repente sentí que una persona se acercó, me tocó las piernas y me subió el vestido. Ya habían sido dos veces que me ocurrió esto”, refirió Laura, víctima de agresión sexual

La víctima denunció lo ocurrido en la Fiscalía de la Ciudad de México y con ayuda de los peritos realizó un retrato hablado del agresor.

Este lunes, elementos de la Policía de Investigación detuvieron al presunto responsable identificado como Alberto “N”, quien se dedicaba a repartir cilindros de gas en la Colonia Jacarandas.

Según informes de la Fiscalía, el hombre al momento del arresto llevaba 10 bolsitas con marihuana, por lo que fue presentado en la Fiscalía de Narcomenudeo, también se informó a la Fiscalía para Delitos Sexuales su detención para que continúe con la integración de la carpeta en su contra por el acoso sexual contra la madre de familia.

El presunto acosador sexual fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Narcomenudeo, a fin de que determine su situación legal, continuando con la integración de la carpeta de investigación en la Fiscalía de Delitos.

Con información de Arturo Sierra.

Rar