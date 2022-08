Detienen a un hombre por un delito cometido 2 horas después de su arresto en Ecatepec

En el Estado de México, un hombre fue detenido dos horas antes del delito que se le imputa; organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que no es un caso aislado y que cada vez son más frecuentes estas detenciones, en especial, por parte de la Policía Ministerial del estado

Ulises Pérez, de 27 años de edad, fue detenido el 5 de julio en el boulevard de Los Teocallis, en Ecatepec, Estado de México, por personas vestidas de civil que se le cerraron en un automóvil.

“El jetta que se nos cerró queda justo arriba de este tope, nosotros quedamos un poco más atrás, casi esquina con calle Zapotecas. A primera instancia pensamos que era un secuestro o algo. Cuando nos detienen nunca nos enseñaron una orden de aprehensión”, dijo Ivonne, esposa del detenido.

Las cámaras del C5 registraron la detención de Ulises a las 9 horas con 14 minutos; el delito del que se le acusó posterioremente fue un robo de mil 500 pesos que ocurrió a las 11 horas; lo subieron a un auto particular y posteriormente a una camioneta privada; fue hasta ocho horas después, que sus familiares se enteraron que estaba retenido en el Ministerio Público en Jardines de Morelos.

“Sí me golpearon los oficiales mientras me iban trasladando en la camioneta pues aproximadamente dos horas, tres horas. La verdad perdí la noción del tiempo, me decían que qué carro yo me había robado”, dijo Ulises Pérez, detenido.

Fue vinculado a proceso dos días después de su detención; desde entonces se encuentra en el penal de Chiconautla, en Ecatepec.

“Ya me dijeron que era robo con violencia, que había robado a una persona mil quinientos pesos y que yo traía una navaja y que solo me habían detenido dos oficiales cuando eso era mentira, eran más de dos oficiales”, señaló Ulises Pérez, detenido.

El centro de derechos humanos Zeferino Ladrillero ha documentado que el caso de Ulises no es el único.

“Hemos logrado documentar que las detenciones arbitrarias de este estado se realizan con mucha mayor generalidad por la policía ministerial del Estado de México en un 58% de estas detenciones y en estas detenciones no se presenta una orden de aprehensión el 85% de las veces”, apuntó Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Familiares de personas encarceladas en el estado de méxico realizan una caravana desde el 15 de agosto por municipios mexiquenses para pedir la liberación de los presos.

“Nosotros luchamos por nuestros familiares que están injustamente presos por un delito que no cometieron, los acusaron de un delito y les fabricaron una carpeta, fueron sentenciados injustamente”, señaló Yolanda Sánchez, de la Caravana mexiquense por Libertad y Justicia.

La Fiscalía del estado señaló a En Punto que Ulises fue detenido luego de que la supuesta víctima de asalto dio aviso a agentes de investigación que circulaban por la zona.

La familia de Ulises espera que en la próxima audiencia se acredite que su detención fue al menos dos horas antes de que ocurriera el delito del que lo culpan.

“Que agarren a la gente que deben de agarrar, no a inocentes que no hacen nada”, dijo la madre del detenido.

“Que se haga justicia para que me den mi libertad porque pues yo no cometí ese hecho”, apuntó Ulises Pérez, detenido.

Con información de Samuel Adam y Fernando Guillén.

LLH