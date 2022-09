Detienen a un hombre por robos a iglesias en la CDMX

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), anunció que fue detenido un hombre relacionado con nueve robos en iglesias de la capital mexicana.

Te recomendamos: Se incrementan robos con violencia a transportistas en México; bandas dedicadas al huachicol son los presuntos responsables

Explicó que en atención a denuncias recibidas en el gabinete de seguridad por robos a iglesias, elementos de la SSCCDMX detuvieron a un hombre relacionado con 9 eventos ocurridos en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Dijo que se le aseguró un arma de fuego.

En tan solo 15 días, 8 templos católicos ubicados en el sur de la Ciudad de México fueron asaltados.

“La iglesia ha sufrido lamentablemente constantemente robos no solo de arte sacro, sino casi cotidianamente de alcancías, pero en esta ocasión llama la atención que se trata de iglesias al mismo tiempo en el mismo rumbo en el sur, lo que nos habla ya no de una persona que llega a robar, sino de una banda organizada que llega a asaltar”, dijo José de Jesús Aguilar, responsable de Radio y Televisión del Arzobispado de México.

17 alcancías de la Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en Coyoacán, fueron forzadas y robadas la misma noche.

En un mes, está iglesia ha sido robada en dos ocasiones, por lo que las limosnas ya se guardan en una caja fuerte atornillada al piso.

“Ya los rateros no tienen miedo de Dios, no tienen temor, van a lo que van, como la ven que está sola van, ya no se tientan el corazón para andar aquí lo hacen con calma”, dijo Humberto Luna, sacristán de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria.

Sacristanes y voluntarios piensan montar guardias nocturnas para evitar más robos.

Explicó que cuando no hay misas se cierra el templo.

La Arquidiócesis de México proporcionó una lista de los templos robados, entre ellos, se encuentra también la Parroquia Santa María de los Apóstoles, ubicada en Coyoacán. Fueron robadas las oficinas.

Vecinos de las iglesias señalan que han visto cómo la inseguridad, va en aumento.

“En general en toda la ciudad hay mucha inseguridad, no anda uno tranquilo por ningún lado y aquí en la zona generalmente andan patrullas, pero no salimos de la casa la verdad, por tanta inseguridad que existe; a partir de que obscurece ya estamos encerrados”, dijo una vecina de Coyoacán.

Por su parte Miguel Romero, también vecino de Coyoacán, dijo:

“Ya no se viene con mucha confianza porque no sabe usted ni con quien pierde, la inseguridad está tremenda y es triste porque antes no era así, podía usted caminar, venir a la iglesia, lo más santo y resulta que cuántas iglesias han asaltado porque no respetamos a Dios y porque no nos respetamos a nosotros mismos”.