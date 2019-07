Detienen a tres hombres con combustible robado en Tlahuelilpan, Hidalgo

En Tlahuelilpan, Hidalgo, fueron detenidos tres hombres en posesión de tres mil 500 litros de combustible de procedencia ilícita.

Durante un operativo conjunto entre policías municipales de esta localidad, policías estatales y elementos del Ejército mexicano, fueron ubicadas dos camionetas en la zona del poliducto Tuxpan-Tula, en la colonia Miravalle, en sus límites con Cerro de la Cruz.

Las autoridades les marcaron el alto y al realizar una revisión encontraron los bidones con combustible.

En el lugar fueron detenidos tres hombres de 20, 27 y 31 años de edad, originarios del Valle del Mezquital.

Después los policías realizaron recorridos en la zona y localizaron un ducto perforado ilegalmente para la sustracción de combustible que fue sellada por personal de Pemex.

Los detenidos, los vehículos y el combustible fueron puestos a disposición de las autoridades.

Gabi, Gabriel era muy alegre, muy humanitario, ayudaba a la gente que lo necesitaba y cosas así, tengo muchos recuerdos de él, por ejemplo, cuando me decía que iba a ser un famoso rapero”, expresa Jonathan José Antonio Cruz, amigo de Gabriel.

Jonathan recuerda así a Gabriel, su amigo desde tercero de primaria.

Gabriel Cerón de 15 años de edad resultó gravemente lesionado tras la explosión registrada en una toma clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Fue trasladado al hospital Lomas Verdes del IMSS en Naucalpan, Estado de México, y estaban en espera de estabilizarlo para enviarlo al hospital para niños quemados Shriners, en Galveston, Texas.

Estaba ya en la Ciudad de México, ya había sido trasladado y los papás, la mamá, me comentó que estaba muy grave y siendo atendido y estaban esperando un traslado a Estados Unidos, sin embargo, no resistió”, indicó Alfreda Zapata, directora Cecyte Hidalgo.

Hasta ahora se desconoce qué hacía Gabriel en el campo de alfalfa el día del accidente.

Yo lo había visto dos horas antes de la tragedia, yo venía de la escuela porque estaba en unos cursos, lo encontré afuera de su casa, me puse a platicar con él así, cosas normales, yo vi a su mamá después de la explosión, pensé que él estaba en su casa, una hora después me doy cuenta que empiezan a publicar nombres de los heridos por la explosión y encuentro su nombre, yo no lo podía creer, quedé impactado, dije, mi amigo, ¡está ahí en esa lista!”, comenta Jonathan José Antonio Cruz, amigo de Gabriel.