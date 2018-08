Detienen a siete personas durante plantón panista, en Monterrey, NL

Los panistas, Felipe de Jesús Cantú y Pedro Garza, candidatos a las alcaldías de Monterrey y Guadalupe, iniciaron un movimiento para defender el voto, después de que el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, desconoció sus victorias y dio el triunfo al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El sábado, acompañados por el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, se manifestaron en la plaza Zaragoza frente a Palacio Municipal de Monterrey.

Los candidatos aseguraron que lucharán para defender el voto.

“El día de hoy estamos aquí con la dirigencia estatal de Nuevo León, con la dirigencia nacional del PAN, del Comité Ejecutivo Nacional, porque queremos dejar un mensaje claro: no vamos a dejar de luchar por cada voto que emitió el ciudadano”, apuntó Felipe de Jesús Cantú, candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey.

“Los invito para que estemos participando permanentemente en esta defensa del voto porque el pueblo ya eligió, ya eligió pintarse de azul en Monterrey y Guadalupe”, señaló Pedro Garza, candidato del PAN a la alcaldía de Guadalupe.

Damián Zepeda dijo que defender los triunfos en Monterrey y en Guadalupe será una máxima prioridad y que impugnarán ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Hoy vengo aquí a Nuevo León, a Monterrey, a Guadalupe, a decirlo alto y claro: Lo que ganamos con votos los ciudadanos no nos lo van a venir a quitar los corruptos. No ha entendido el PRI, se lo digo a Adrián, se lo digo a Cristina, no se van a robar esta elección. La vamos a defender con todo, con el Partido Acción Nacional”, destacó Damián Zepeda, presidente nacional del PAN.

El pasado viernes el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León revirtió los resultados de las elecciones dio el triunfo a los candidatos del PRI, Adrián de la Garza, a la alcaldía de Monterrey, y a Cristina Díaz a la alcaldía de Guadalupe.

La madrugada del domingo, durante el plantón que mantenían simpatizantes de Felipe de Jesús en el Palacio Municipal de Monterrey, policías llegaron para pedir a los manifestantes que se retiraran, lo que originó un enfrentamiento, cuando los agentes comenzaron a retirar sillas y banderines.

Los policías trataron de detener a Garza Cantú, pero fue ayudado por sus simpatizantes quienes lo impidieron.

“En ningún momento se pretendió desalojar a estas personas. Lo único que se procedió fue a informarles de manera respetuosa que estaban infringiendo el reglamento de Policía y buen gobierno”, dijo Gerardo García, secretario del Ayuntamiento.

En el lugar, siete personas fueron detenidas por alterar el orden y después de pagar una multa fueron liberadas.

