Detienen a presidente del Concejo Municipal de Pantelhó por desaparición de 19 personas

En Chiapas, fue detenido Pedro Cortés López, quien se desempeñaba como presidente del Concejo Municipal de Pantelhó desde el pasado 16 de diciembre de 2021, por su presunta participación en la desaparición de 19 personas.

Su captura ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, junto con otro hombre identificado como Diego.

Antes de su detención ofreció una conferencia de prensa en la que se deslindó de los desaparecidos, acusando al grupo “Los Machetes” de ser los responsables directos de los hechos ocurridos el pasado 26 de julio de 2021, cuando con armas de fuego irrumpieron en la cabecera de Pantelhó y tomaron el poder municipal y se llevaron a 21 personas.

Pedro Cortés fue desconocido como autoridad por el grupo armado “Los Machetes” a pesar de que fue elegido por las 86 comunidades y 18 barrios de Pantelhó.

Pedro Cortés y el concejo municipal gobernaban juntos con el grupo “Los Machetes” en el municipio de Pantelhó tras lograr la renuncia de la presidenta municipal en funciones y de su esposo, el alcalde electo; sin embargo, la disputa por el manejo de los recursos públicos provocó un distanciamiento entre ambos bandos.

El 14 de mayo de 2022 el grupo “Los Machetes” los desconoció como autoridad obligándolos a firmar sus renuncias.

“Hay un grupo de Machetes que él nos atacó de manera brutalmente. Me fueron a sacar en mi casa y hasta eso también me encañonaron y me llevaron juntamente con mi esposa y me obligaron a firmar mi renuncia”, aseguró Pedro Cortes López, presidente concejal de Pantelhó.