Detienen a mujer por alterar el orden y provocar caos entre migrantes, en Tijuana

Por alterar el orden público, fue detenida por policías municipales apoyados por la Policía Federal, una mujer identificada como Sonia Díaz Vargas, quien incitaba a migrantes centroamericanos a no abandonar el campamento montado afuera del deportivo “Benito Juárez”.

Esta mujer había tenido roces con transportistas que la acusaron de ser pollera.

“Se los trajo con mentiras desde Honduras, es pollera, es pollera la señora y no les conviene que nosotros les demos un mejor modo de vida”, destacó Miguel Ángel Jiménez, coordinador de Transporte Unido Empresarial.

Autoridades informaron que es su segunda detención durante el paso de la caravana por Tijuana.

“Por estar alterando el orden público, no dejaba que los migrantes que querían irse al albergue se trasladaran. Ella no es migrante no es de ninguna asociación ni nada y les dice que los va ayudar a pasar. Es una persona conflictiva al principio cuando se abrió el albergue estaba alterando el orden al interior y fue detenida”, dijo Víctor Quintero, comandante de la Policía en Tijuana.

Más de 100 migrantes se niegan a dejar la calle llena de basura.

“Ya pasamos tres días aquí porque no podemos pasar más estamos firmes, nadie se va a ir, nadie pasamos frío, lluvia, vamos a poder pasar un poquito más”, dijo Joel Vaca, de Honduras.

Hoy, más de 90 migrantes aceptaron trasladarse a El Barretal.

“Estamos bien allá dan comida, ropa. Allá no aguanta uno frío estamos bien allá”, apuntó Marvin, migrante.

Y otros más, pidieron la repatriación voluntaria.

“Voluntariamente quiero regresar a mi país de vuelta yo porque aquí ya no se pudo hacer nada. La única solución es regresar a nuestro país de vuelta”, añadió Roberto Carlos García, de Honduras.

Autoridades establecieron pláticas con líderes de migrantes centroamericanos para convencerlos de levantar el campamento montado sobre la calle 5 de mayo.

