Detienen a hombre por no usar cubrebocas en Jalisco y lo entregan muerto

Policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, detuvieron a Giovanni López la noche del 4 de mayo por no portar cubrebocas en la vía pública y al día siguiente se notificó que había muerto.

En un video difundido en internet se aprecia cómo un grupo de policías detienen a un hombre, quien forcejea con los elementos de la Comisaría de Seguridad de Ixtlahuacán de los Membrillos. “Irá nada más porque no trae el cubrebocas”, se escucha a una mujer.

Un policía municipal inquiere a una mujer y le afirma que el detenido golpeó a los elementos. “Él estaba tranquilo y ustedes lo golpearon”, dice un hombre que graba el video. Un policía identificado como “comandante argumentó que se resistió al arresto y por ello es detenido”.

En redes sociales circuló el acta de defunción de Giovanni, quien tenía 30 años de edad, y la causa de su muerte fue trauma cráneo encefálico y la estimación de la hora del fallecimiento, las diez de la noche con 20 minutos.

Por este caso, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, señaló que no se va a permitir ningún tipo de abuso policiaco; informó que según el reporte de la Policía Municipal, la detención de Giovanni no fue por no portar cubrebocas, sino por agresión.

Sin embargo, aclaró que los agentes de Ixtlahuacán de los Membrillos ya son investigados y que en caso de estar relacionados con el homicidio, tendrán que responder por los hechos.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también aseguró que de ser culpables, los policías municipales serán castigados con todo el peso de la ley.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) lamentó el hecho, a través de su cuenta de Twitter, y anunció la queja de oficio 4256/2020 y emitió medidas cautelares.

“Es inaceptable el uso excesivo de la fuerza y el maltrato a personas por parte de autoridades policiales”, expresó la defensoría.

De acuerdo con la CEDHJ se habían recibido hasta el 6 de mayo sólo dos quejas por detenciones, por no acatar las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas.

Con información de FOROtv y Notimex.

RMT