Detienen a ciclista que circulaba en viaducto Miguel Alemán

Cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) captaron a un ciclista cuando circulaba entre vehículos y motocicletas en pleno viaducto Miguel Alemán, desde la colonia Doctores y hasta la colonia Nápoles.

Al llegar a la salida de avenida Cuauhtémoc, en lugar de irse a la lateral buscó continuar en los carriles centrales.

A la altura de viaducto y Monterrey se interpuso en el camino de un taxi.

Como protección, el ciclista únicamente portaba un chaleco reflejante.

En el cruce de Insurgentes y viaducto, policías capitalinos lo esperaban para detenerlo.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, las bicicletas tienen prohibido circular por vialidades primarias.

El ciclista, Ismael Bejarano, ignoraba que no podía transitar en una vialidad primaria como lo es el viaducto.

“Lo único que me están diciendo es que no se podía circular, pero no me han dicho la sanción”, comentó.

El ciclista permaneció alrededor de dos horas en un Juzgado Cívico de la delegación Cuauhtémoc.

Bejarano reveló que pagó una multa de 80 pesos y fue sancionado verbalmente par que no vuelva a circular en vías primarias, en bicicleta.

“Dicen que hay unos letreros, los cuales no los vi”, agregó.

Con información de Sarahí Méndez.

RMT