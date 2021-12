Detienen a alcalde electo de Lerdo de Tejada, Veracruz, por secuestro

Jorge Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo por el partido Morena en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, fue detenido por la Fiscalía General del Estado acusado del delito de secuestro agravado.

En un comunicado, las autoridades informaron que la orden de aprehensión se ejecutó respetando sus derechos humanos para ser presentado ante el juez de control que lo requiere.

El gobierno de Veracruz aseguró que no habrá impunidad en ningún caso, aunque se trate de militantes del mismo partido político.

“Sí, es a fondo, caiga quien caiga, ni yo, fui a un acto con él, tengo una foto con él, pero que no se confundan, nosotros no hacemos complicidades, la Fiscalía no lo va a perdonar”, indicó Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.