Detienen a 28 personas en Jalisco tras protestas por muerte de Giovanni López

La Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de 28 personas, tras las protestas registradas este jueves en Guadalajara por la muerte de Giovanni López, cuatro 4 de los detenidos son originarios de otros estados y cuatro más tienen antecedentes penales.

Se abrieron carpetas de investigación por daños al Palacio de Gobierno, al palacio municipal, a la recaudadora, al Consejo de la Judicatura, a la Rotonda de los Jaliscienses ilustres, a dos patrullas y cinco motocicletas. Cinco de los policías que resultaron lesionados ya presentaron denuncias, entre ellos, el agente al que le prendieron fuego y que se reporta, se recupera favorablemente.

La mañana del viernes, el gobierno de Jalisco tomó el control de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. Fueron llevados 32 elementos de la corporación a la Academia de Policía Estatal para la verificación de sus armas y realizarles exámenes de control y confianza.

Hay varios elementos que no están dados de baja del sistema, ya no están activos y hay otros tantos que se tenían ahí en físico y no estaban dentro del sistema, además de que hay algunos otros que no están aprobados de control y confianza”, dijo Juan Bosco Agustín Pacheco, secretario de Seguridad.