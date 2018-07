Capturan a presunto homicida de la menor San Juana Romo en Zacatecas

La tarde de este martes, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, informó que la Policía Ministerial capturó al presunto responsable del asesinato de la menor San Juana Romo.

La menor fue plagiada al salir de su casa a la tienda, el pasado 20 de julio.

La Policía Ministerial capturó al presunto responsable del abominable crimen de la pequeña #SanJuana que ha ofendido y cimbrado a nuestra sociedad. Expreso mi reconocimiento a la @FiscaliaZac encabezada por @FcoMurilloR. Ofrecí que se daría con el culpable, lo hemos cumplido. — Alejandro Tello (@ATelloC) July 26, 2018

A través de Twitter, el gobernador expresó su reconocimiento a la fiscalía del estado, Francisco Murillo Ruiseco.

Niña de Zacatecas salió a la tienda y fue asesinada

El viernes pasado, la niña San Juana Romo Navarro, de 9 años de edad, salió de su casa en la colonia Gavilanes de Guadalupe, Zacatecas, para comprar unas bolsas de basura para su mamá.

La tienda se encuentra a solo 25 metros de su casa.

“Ella iba a la tienda, no era la primera vez que iba, y aparte ella no se iba para ningún lado, ella de la tienda a su casa y ya no salía”, destacó el papá de la niña, Juan Antonio Romo Aranda.

“Y la última vez que fue a la tienda fue aproximadamente a las 3 de la tarde y desde ahí ya no tuvimos noticias de ella”, señaló la madre, Olivia Navarro Márquez.

La mamá de Juanita se alarmó después de que la niña no regresó a casa.

“Yo digo que no fueron ni 5 minutos, yo bajé y la busqué en la tienda, le pregunté a la joven que trabaja en la tienda qué si la niña había ido a comprar, porque la mandé a comprar una bolsa para basura y dice la joven que la niña sí llegó y compró la bolsa, pero que ella no vio para dónde se fue”, narró la señora Olivia Navarro, madre de la víctima.

“Dice que ella se asomó y fue a preguntar a la tienda y que la señora de la tienda le dijo que sí fue a comprar lo que iba a comprar, y que le dijo, ya me voy, porque me voy ir a arreglar, porque ahorita que llegue mi papá, nos vamos a ir a pasear y pues ya no llegó”, enfatizó el señor Juan Antonio Romo Aranda.

Los padres de la menor, junto con los vecinos comenzaron a buscar a Juanita, pero no la encontraron y reportaron la desaparición a las autoridades, quienes activaron la Alerta Amber.

El lunes, el cuerpo de Juanita fue encontrado en un lote baldío de la privada Villa de las Flores a espaldas del panteón de la Purísima, en el municipio de Guadalupe.

El cuerpo presentaba signos de violencia.

En efecto, tenemos indicios de un ataque sexual, la asfixia es por obstrucción del cuello, de vías áreas. Líneas de investigación sí tenemos y son varias, son varias las que nos ha arrojado”, afirmó el subprocurador de Investigaciones, Jesús Manuel Valerio Pérez.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Ciencias Forenses en donde se trabajó cerca de 18 horas para determinar su identidad y confirmar que correspondía con la menor reportada como desaparecida.

Con información de FOROtv y Melina González.

