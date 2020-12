Detenido por asesinato de empresario francés, líder de célula delictiva en Magdalena Contreras y Tlalpan: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX), informó en entrevista para Despierta que el sujeto que fue detenido, vinculado a los asesinatos del empresario francés, Baptiste Jacques Daniel Lormand, y su socio, Luis Orozco, es líder de célula delictiva que opera en las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpan.

“A este sujeto lo tenemos relacionado con diversos delitos, incluido con un triple homicidio, y en este caso con una célula delictiva con diversas actividades ilícitas”, afirmó García Harfuch en entrevista con Danielle Dithurbide y Enrique Campos.

Aseguró que esta célula delictiva no está relacionada con algún cártel. “Si surgiera una información que sea contraria a lo que le estoy comentando, de manera inmediata se lo hago saber”.

García Harfuch dijo que ya se tenía una investigación previa de una célula delictiva “con el mismo modus operandi de citar a personas para comprar mercancía y lastimarlas”, por lo que el presunto líder fue detenido “el día de ayer en la alcaldía Magdalena Contreras y se confirma lo que comentamos el domingo, que citan a estas personas, los llevan por medio de engaños”.

Detalló que se cuenta con un video, que será revelado con autorización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde se observa que las víctimas, el empresario francés y su socio, “salen respectivamente de sus domicilios y llegan a San Andrés Tototoltepec (alcaldía Tlalpan), en la carretera federal, las dos víctimas, cada una en su vehículo al rededor de 20 para las ocho de la noche, más o menos, están ahí platicando y después de ve cómo llegan otros dos vehículos. De ahí se ve cómo van los cuatro vehículos, cada quien en su coche, se van y aparecen ya después los cuerpos”, como a un kilómetro de distancia de la última vez que se captaron en las imágenes.

En el lugar donde los presuntos delincuentes citaron a sus víctimas para despojarlos de la mercancía “es donde pierden la vida, donde los matan”, apunto.

García Harfuch subrayó que en el caso del empresario francés no hubo cobro de piso, no hubo extorsión ni se trata de un secuestro. “Es un robo con alto grado de violencia, es un robo de esta célula delictiva con un muy alto grado de violencia”.

Dijo que esta célula delictiva está “relacionada con cinco carpetas más de investigación, la tenemos relacionada con otros crímenes” y señaló que el sujeto detenido ha estado preso dos veces por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Cateos en Magdalena Contreras

Tras la detención del presunto líder la una célula criminal, Omar García Harfuch señaló que se realizaron dos cateos en la alcaldía Magdalena Conteras, con ayuda de la Secretaría de Marina (Semar), donde encontraron granadas, armas de fuego, costales de droga y cajas de botellas de alcohol, “ya en su momento, la Fiscalía General de Justicia nos dirá si son las botellas que se estaban comercializando o no”.

Por estos cateos en las colonias El Toro y Ermitaño, otras tres personas fueron detenidas y trasladadas a la Fiscalía Antisecuestros, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

Delito de extorsion en CDMX

Omar García Harfuch dijo que hubo una cantidad importante de denuncias por el delito de extorsión en la zona del Centro de la Ciudad de México, por las que hubo varios detenidos.

Explicó que hay dos tipos de extorsión: presencial y telefónica. “Cuando es telefónica, no lo quiero minimizar, pero no nos preocupa tanto porque no hay un riesgo de daño físico a la víctima, en la gran mayoría de los casos, más bien en todos los casos no hemos tenido registrado que de una extorsión telefónica deriven un daño físico”.

“Lo que a la Secretaría de Seguridad le preocupa, y que atendemos de manera inmediata, es que una vez que hay una extorsión o cobro de piso presencial, es decir, cuando van a cobrar ahí, es muy importante que la gente denuncia con nosotros. Tenemos un grupo dedicado solo atender este tipo de extorsión y en la mayoría de los casos tenemos resultados”, afirmó.

Pidió a la ciudadanía tener confianza en las autoridades y que se denuncie “al primer momento de que hay una extorsión presencial. Cuando son telefónicas, lo que recomendamos inmediatamente es colgar el teléfono”.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT