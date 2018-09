Vinculan a proceso a hombre relacionado en ataque en Rectoría de la UNAM

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) informó que un juez de Control vinculó este martes a proceso a un sujeto por el delito de motín, en hechos ocurridos en las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el pasado 3 de septiembre.

En audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el impartidor de justicia impuso al detenido la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y fijó un periodo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Al imputar el delito, el Ministerio Público acusó al detenido de participar en los hechos de violencia ocurridos el pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, con motivo de una movilización que realizaban estudiantes exigiendo sus derechos, y de estar dentro del grupo que agredió a diversas personas.

Graue asegura que dará con responsables del ataque en Rectoría

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, aseguró que su administración trabaja para dar con los responsables de la violencia del lunes 3 de septiembre, por parte de porros en la explanada de Rectoría.

“Quiero darle la certeza a la comunidad que no me detendré, en ninguno de estos problemas jurídicos que eventualmente se planteen y que seguiremos demandando, la justicia plena para la universidad. No descansaré hasta que se encuentren a los responsables. Estamos todos, muy indignados por los sucesos del pasado 3 de septiembre. Desde ese mismo día la universidad presentó la denuncia de los hechos ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal”, aseguró Enrique Graue, rector de la UNAM.

En la inauguración del congreso ‘El futuro de las ciencias: especulaciones y certeza’, el rector aseguró que desde el primer momento de la agresión han aportado información a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

“Demostramos que nosotros presentamos las denuncias en tiempo y forma, y aportamos todas las pruebas correspondientes. Provocó en los estudiantes una justa indignación; la manifestación del miércoles pasado fue ejemplar. Una muestra de libertad, orden de respeto como se llevó a cabo. Y, créanme, que yo me solidarizó totalmente con sus demandas de justicia”, señaló Enrique Graue, rector de la UNAM.

Ante la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno, profesores e investigadores eméritos y miembros de la comunidad científica del país, aclaró que esta casa de estudios se mantiene a la espera de las resoluciones de las autoridades competentes, y expresó su compromiso para que se cumpla la ley y la normatividad universitaria.

Informó que se ha acompañado, de manera permanente, a los dos alumnos que resultaron heridos.

