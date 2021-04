Detención de jóvenes con armas en parque de diversiones es caso aislado: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la detención de dos personas, cuando pretendían ingresar al parque de diversiones Six Flags con un arma de fuego, se trató de un caso aislado.

“Son casos extraordinarios que se han presentado, no es una generalidad…en este caso yo creo que hay que resaltar el trabajo de la Policía Bancaria e Industrial que de inmediato lo detectó, de inmediato se detuvieron a las dos personas, el trabajo tanto de la policía como de la Fiscalía General de Justicia que está atendiendo”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre este tema, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que se pidió una orden de aprehensión contra el menor de edad.

El menor esta con sus padres

“Al final se determinó que era un arma calibre 22, hoy estamos pidiendo la orden de aprehensión para este adolescente que intentó meter esa arma calibre 22… el menor esta con sus padres, pero hoy pedimos la orden de aprehensión ¿se corría el riesgo de que intentaran hacer una, no sé, disparar contra la gente que estaba en el parque?… No vamos a elucubrar… hay cosas que, por el momento, no podemos decir, pero se las vamos a comentar”, explicó Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Agregó que próximamente darán más detalles del caso.

Desarticulan célula dedicada al robo a casa habitación en Miguel Hidalgo

Por su parte, en videoconferencia, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue desarticulada una célula dedicada al robo a casa habitación en Miguel Hidalgo, con la detención de cinco personas, cuatro de ellas de nacionalidad colombiana, en Bosques de la Lomas.

Dos personas, más fueron detenidas por el mismo delito en Magdalena Contreras, en la Colonia San Jerónimo.

“Nosotros partimos de una premisa muy sencilla, los delitos bajan si detenemos a quienes los cometen, con pandemia o sin pandemia, entonces cuál es la estrategia, detener a quien cometa los delitos / tenemos grupos conformados por la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia, personal de la Subsecretaría de Operación Policial y de Inteligencia que van alimentando todos los días las carpetas de investigación hasta lograr detenciones”, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.

Afirmó que la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajan de manera coordinada todos los días y establecieron cinco delitos prioritarios para este año, entre ellos, robo a casa habitación, robo de vehículo y homicidio doloso.

Con información de Cynthia Marín

