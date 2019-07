Detención de exfuncionarios no tiene tintes políticos; es por fraude

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó tintes políticos en la detención de tres exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, por su probable participación en un fraude.

La jefa de Gobierno no persigue a nadie, no es un objetivo político, no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero cuando un funcionario público recibe el gobierno en un acto de entrega-recepción, si ese funcionario público no presenta ante Contraloría las quejas o a la Procuraduría, también se hace cómplice de eso que está recibiendo, entonces lo que no va a haber es complicidad”, apuntó Sheinbaum.