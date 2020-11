Detención de presuntos feminicidas de Alexis genera dudas entre feministas

Colectivos feministas de Cancún manifestaron tener dudas sobre la presunta responsabilidad de los tres detenidos que ayer anunció la Fiscalía de Quintana Roo, y a quienes relacionan con el feminicidio de la joven Alexis.

“Lo que están haciendo es solo tratar de mejorar todo y darles una respuesta pronta y no saben si realmente son culpables. Realmente si preocupa, pero no tenemos la certeza de que son o no lo son”, comentó Gabriela Ordaz, integrante del Colectivo Feminista de Cancún