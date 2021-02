Detención de camillero del Hospital ‘Venados’ por presunto acoso sexual es injusta, afirman compañeros

Por segundo día consecutivo, médicos del Hospital General de Zona del IMSS “Venados”, al sur de la Ciudad de México, protestaron por la detención de un camillero, a quien una Policía Federal que brinda resguardo en el mismo hospital, denunció por acoso sexual.

Alfredo González es un camillero que trabaja en el Hospital General de Zona “Los Venados”, del IMSS. La tarde del sábado fue detenido por Policías Federales mientras trabajaba en la zona COVID.

La denuncia provino de una policía federal que labora en el área de patología del hospital.

“Me suben esposado, me suben con maltratos y despojándome de mis pertenencias. Antes de llegar al Ministerio Público me bajan, me dicen tú no viste nada, sabes qué, ya vete”, relató Adrián.