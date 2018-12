Denuncian detención arbitraria de jóvenes en la UNAM

Familiares de dos jóvenes que fueron trasladados al Reclusorio Oriente por los hechos ocurridos en Ciudad Universitaria el lunes 10 de diciembre, denunciaron que los estudiantes fueron detenidos de manera ilegal por personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Fue detenido fuera de Ciudad Universitaria, arbitrariamente, hay videos a donde consta en qué condiciones los agarraron y reconozco que él fue partícipe de dicho evento como parte de su derecho a su libre expresión, no sin antes mencionar que mi familia y yo estamos en total desacuerdo a los daños que fueron ocasionados a nuestra máxima casa de estudio, pero quiero aclarar que él no fue quien ocasionó dichos desmanes y no agredió a nadie”, apuntó la mamá de Mario César.

Acompañada por Irma Zavala, mamá de otro de los detenidos y entrevistada por la mañana de este miércoles afuera de la agencia Central de Investigaciones de la procuraduría capitalina, aseguró que los estudiantes luchan por sus derechos.

“Son estudiantes que luchan por sus derechos, por el contrario, él sí fue víctima de agresiones brutales, a tal grado de dejarlo inconsciente y convulsionado, porque si ustedes no lo saben, él es epiléptico”, insistió.

También afuera de la agencia 50 había compañeros de los jóvenes detenidos.

Por la tarde, la procuraduría capitalina informó que los detenidos fueron trasladados al reclusorio oriente, para ser presentados ante un juez de control.

(Con información de Mario Torres)

