Detectan primeros seis casos de la variante ómicron en Nuevo León

La Secretaría de Salud en Nuevo León dio a conocer, el viernes 23 de diciembre de 2021, la detección de los primeros seis casos de la variante ómicron en el estado; se trata de cuatro hombres y dos mujeres.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, detalló que estos casos detectados ponen a la entidad en un estado de alerta, ya que la transmisión de esta variante es cuatro veces mayor al virus covid-19 original, y dos veces mayor a la variante delta.

Marroquín destacó que dos de los casos se detectaron en los módulos instalados en el aeropuerto, dos en personas hospitalizadas y dos más de manera local en los municipios de Monterrey y Montemorelos.

“Hemos venido con una estrategia muy importante de cuidado, autocuidado, de protección, de vacunación, pero como siempre lo he dicho, no es momento de bajar la guardia porque la pandemia aún no termina”, sentenció la secretaria en referencia a las próximas fiestas decembrinas.