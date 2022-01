Detectan en México casos de Coronofobia, el temor excesivo a contagiarse de COVID

Mucho se ha hablado de quienes no se cuidan ante el COVID-19, pero hay otros que se cuidan de más. En dos años de pandemia especialistas han identificado algunos casos de temor excesivo a contagiarse de COVID, lo llaman coronafobia.

Te recomendamos: Vacuna Pfizer contra covid para niños desde 5 años, autorizada para países que estén listos: OPS

“A veces pasa alguien afuera caminando y escucho que tose o estornuda, y yo quiero salir a bañarme en desinfectante. Estarme checando la oxigenación, la presión, los primeros 6 meses yo creo que visité al doctor como 3 veces por semana y por nada, cosas así muy simples me decía no, es que es tu mente”, agregó Ale, testimonio coronafobia.

“Yo definitivamente dejé de salir a cualquier cosa, no me asomaba a la calle para nada, sentía sobre todo el pánico de la enfermedad”, dijo Diana.

Se llama coronafobia y se ha vuelto un nuevo trastorno en estos tiempos de pandemia.

Especialistas consideran que el miedo al contagio ha sido más dañino para algunas personas que el contagio en sí mismo.

Así le ocurrió a Ale hasta que decidió buscar ayuda profesional.

“Fueron meses de no poder dormir, no podía comer nada, bajé más de 14 kilos, todo era llorar, 24 horas estaba despierta, fue un martirio. Tomé terapia con una psicóloga, porque es un miedo horrible, horrible, yo no te podría describir. Había noches que no dormía de plano, nada más pensando en que si el siguiente día iba a vivir, porque la aceleración del corazón era espantosa, las taquicardias que me daban, los dolores de cabeza, no aguantaba, con la terapia que estuve llevando, ya puedo canalizar mi miedo”, insistió Ale, testimonio Coronafobia.