Detección temprana de epilepsia podría reducir daños

Más de 2.5 millones de personas en México sufren epilepsia, de las cuales algunas no están diagnosticadas por lo que, además de las convulsiones, síntoma más común de la enfermedad, se debe estar atento a la sintomatología más sutil, ya que la detección temprana podría curar a algunos pacientes, señaló la doctora Lilia Núñez Orozco.

La detección temprana y el tratamiento oportuno permiten, en algunos casos, curar a los pacientes y, en otros, disminuir el daño cerebral, pues en cuanto más tiempo el cerebro esté dando descargas anormales más probabilidades hay de que estas se perpetúen y extiendan, explicó la especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De los enfermos de epilepsia, que representan alrededor del dos por ciento de la población mexicana, detalló, 25 por ciento puede desarrollar afectaciones a sus capacidades mentales de memoria, concentración, y capacidad de juicio, así como alteraciones de la personalidad.

Mediante su revista institucional, la jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre precisó que entre los síntomas “más sutiles” de la enfermedad está la crisis de ausencia, donde las personas se desconectan de la realidad por unos segundos y sufren una sensación rara en el estómago.

Además, parpadeo involuntario durante segundos, adormecimiento o movimientos anormales en un segmento corporal que a veces no se le da importancia y pueden ser un indicio temprano de epilepsia.

Núñez Orozco refirió que la epilepsia no es un fenómeno antinatural, los pacientes no causan daño a los demás y no es contagiosa, por lo que llamó a la comprensión, a la inclusión social, a la educación y al trabajo como derechos de las personas con dicho padecimiento.

Con información de Notimex

TVR