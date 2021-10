Destaca SAT múltiples beneficios para contribuyentes con Miscelánea Fiscal 2022

Los cambios fiscales que propone el gobierno para 2022 ofrecen múltiples beneficios a la mayoría de los contribuyentes en México, pues además de que reduce tasas de impuestos a pequeñas empresas y personas con actividad empresarial, el trámite de pago será muy sencillo, aseguró la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.

Explicó que el primer gran cambio es que se crea el Nuevo Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas que ganen menos de 3.5 millones de pesos anuales y para empresas que ganen menos de 35 millones de pesos al año. Quedan fuera los asalariados.

El principal beneficio es que, de pagar una tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30%, estos contribuyentes ahora pagarán tasas que van en un rango de entre 1% y máximo 2.5%, dependiendo del ingreso.

Raquel Buenrostro, jefa Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó: “es muy atractivo para todo el mundo, no sólo la tasa baja muchísimo y se hace muy simple, porque nada más hay que calcular el porcentaje de los ingresos y con eso se paga. El SAT va a generar automáticamente la declaración, les va a dar su recibo de pago para que nada más se presenten en el banco y paguen; además, es confiar en la gente porque la gente ya no va a estar deduciendo gastos”.

Otro de los beneficios es que las personas físicas con actividad empresarial ya no tienen que preocuparse por pedir facturas por todos lados y no tienen que contratar contadores porque ahora solo tienen que facturar su ingreso.

La funcionaria explicó que con este régimen simplificado de confianza el SAT beneficiara al 82% de las personas físicas y al 96% de las personas morales.

Una de las propuestas que contiene la miscelánea fiscal es que a partir de 2022, los jóvenes de 18 años deberán sacar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y su Firma Electrónica Avanzada en una sola visita.

Mientras no trabajen no tendrán que pagar impuestos ni presentar declaraciones.

La jefa del SAT aseguró que es falso que los jóvenes vayan a ser sancionados por no sacar el RFC, pero si será obligatorio ya que la propuesta tiene dos objetivos: generar cultura fiscal y evitar el robo de identidad.

Añadió que si los jóvenes ya tienen un RFC y firma electrónica les será más fácil cobrar cuando tengan sus primeros trabajos.

El SAT les generara su declaración y ellos solo tendrán que ir a pagar su impuesto.

Raquel Buenrostro aclaró que es falso que el SAT este proponiendo cobrar impuestos sobre depósitos en efectivo en los bancos a partir del próximo año.

“Eso es completamente falso, el SAT no cobra impuestos sobre depósitos en efectivo, no es la intención, no se ha propuesto y es completamente falso, no hay impuestos sobre depósitos en efectivo”, explicó la jefa Servicio de Administración Tributaria.