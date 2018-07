Se desprende piedra del Muro de los Lamentos y casi aplasta a una mujer

En Jerusalén fue cerrado parte del Muro de los Lamentos tras desprenderse una enorme piedra que casi aplasta a una mujer de la tercera edad.

La piedra, con un peso de 100 kilos, cayó sobre una plataforma de madera. Una creyente de la tercera edad que se encontraba cerca, resultó ilesa.

“A las 5:46 vi una enorme piedra. No escuché o sentí nada hasta que cayó junto a mí y había un gran agujero en el piso, en la cubierta, los bordes de los escalones estaban rotos. No entiendo de dónde cayó, miré hacia arriba y estaba intacto”, relató Daniella Goldberg, residente de Jerusalén.

Miracle at Western Wall: Stone falls out of #WesternWall in #Jerusalem and lands near a woman who was praying. pic.twitter.com/btfisIdSSK

