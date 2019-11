Bandas criminales se dedican a despojan a ancianos de sus departamentos de interés social o en unidades habitacionales en la Ciudad de México CDMX.

Las bandas que se dedican a despojar a personas de la tercera edad de sus viviendas, tienen ahora como blanco los departamentos de interés social o unidades habitacionales en la Ciudad de México, principalmente en donde viven personas de edad avanzada o solas.

IMAGEN Bandas criminales despojan a ancianos de sus departamentos en CDMX.

Los responsables tienen diversas maneras de operar, desde hacerse pasar como los dueños, usando documentos falsos y hasta aquellos que utilizan la violencia para apoderarse de los inmuebles.

En algunos casos, los despojos tenían varios años de haber ocurrido y los dueños, después de recuperarlos ya no quieren regresar por temor.

Yo denuncio, yo me regreso, usted dígame cuánto tiempo me da de vida. Si yo me meto ahí o meto a uno de mis hijos o a uno de mis nietos, pues en venganza, me les pueden hacer cualquier cosa”, afirmó la señora María de la Luz, víctima de despojo de departamento.