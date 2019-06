Desplazamiento forzado en Sinaloa deja cientos de familias afectadas, realizan censo

Isabel salió hace casi un año del poblado de Saucito San Javier, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando dos grupos criminales usaron su comunidad como campo de batalla.

Ella y sus familiares son ocho, hoy viven en dos cuartos hechos de lámina de cartón con techo de plástico que acondicionaron cerca del relleno sanitario de Culiacán.

Cuando llueve, el agua hace estragos en este lugar, cuando hace calor, el olor a basura es intenso.

En su comunidad, Isabel y su familia vivían de lo que sembraban y de sus animales de granja, ahora sobreviven como pepenadores.

El desplazamiento forzado de personas en Sinaloa, provocado por la violencia del crimen organizado y recientemente por el robo de oro en la zona de minas, continúa.

Se desconoce cuántos son los afectados, pero hay algunas estimaciones.

En marzo pasado, el gobierno de Sinaloa comenzó a censar a las familias desplazadas en todo el estado. La metodología la diseñó la Universidad Autónoma de Occidente.

La medida forma parte de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida en 2017, sobre esta problemática.

Nos va a permitir no solamente conocer dónde están y cuántos son, si no con la metodología vamos a poder conocer si forman parte de otros grupos vulnerables”, describió Álvaro Ruelas Echave, secretario Desarrollo Social Sinaloa.

Hasta finales de mayo pasado habían sido censadas, en diferentes puntos de la entidad mil 147 familias.

La familia de Rosalina Chávez es una de ellas Todos huyeron de la comunidad de ‘Las Negras’, en el municipio de Rosario.

Hoy vive junto con otras 16 personas en este predio en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.

Como no caben, algunos duermen en este cuarto en construcción que aún no tiene techo.

María Isabel también vive en Villa Unión, Mazatlán y es considerada, según la metodología del censo, doblemente vulnerable.

Lo es porque huyó de su comunidad por el asesinato de uno de sus hijos y porque en septiembre pasado, otros tres de sus hijos y uno de sus yernos, desaparecieron.

Este año, por primera vez en la historia, el Congreso del Estado destinó un presupuesto de 30 millones de pesos para comprar terrenos para ubicar a desplazados.

Pero las organizaciones sociales consideran que aún es insuficiente.

No hay un plan integral de atención para las familias, no hay un compromiso por parte del gobernador todavía, no hay un reconocimiento al problema, pues no hay nada”, enfatizó Esperanza Hernández, representante de Desplazados Sinaloa.