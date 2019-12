Familias desplazadas de Xaltianguis regresan a casa y las encuentran saqueadas

Decenas de familias de la comunidad de Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco, en Guerrero, que tuvieron que abandonar sus hogares desplazados por la violencia generada por grupos armados, auto llamados guardias comunitarias, comenzaron a regresar a sus casas y las encontraron saqueadas.

El 2 de marzo, el grupo delictivo ‘Los Dumbos’ irrumpió con violencia en Xaltianguis y tras un enfrentamiento, expulsó del pueblo a la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG.

También despojaron de sus viviendas a decenas de personas. 250 familias abandonaron el pueblo principalmente quienes simpatizaban con la UPOEG.

Los desplazados permanecieron refugiados con familiares y amigos, y apenas esta semana, escoltados por fuerzas federales y ministeriales, regresaron para conocer el estado que guardan sus viviendas.

Los escoltaron para conocer el estado que guardan sus viviendas. Las familias cuando tengan la confianza necesaria obviamente vendrán a ocupar nuevamente sus viviendas”, dijo Roberto Álvarez Heredia, vocero del Gobierno de Guerrero.

Yo no me encontraba en domicilio, mi esposa había salido y nos avisaron que en mi casa estaban unos hombres armados saqueándola entonces ya no regresamos mejor. Estuvimos fuera desde el ocho de mayo desde esa fecha, sobreviviendo”, dijo uno de los desplazados de Xaltianguis.