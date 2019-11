‘No hay evidencia de desplazados y balaceras en Zirándaro, Guerrero’: Astudillo Flores

El gobierno de Guerrero aseguró que no hay evidencias de que existan personas desplazadas de comunidades del municipio de Coyuca de Catalán a la cabecera del municipio de Zirándaro, como lo denunció el presidente municipal.

Te recomendamos: Alcalde de Zirándaro denuncia presencia de grupos criminales y pide ayuda

Nosotros creemos que se debe investigar que todo lo que está diciendo el alcalde tenga veracidad porque mientras no encontremos veracidad, mientras no encontremos el desplazamiento de las cantidades que él está diciendo, mientras no encontremos que haya evidencias de persecuciones, de balaceras y de las cosas que se mencionan. Entonces es obligación del gobierno, a través de la Fiscalía, que es autónoma, de encontrar estas evidencias. Hasta este momento, lo digo con toda responsabilidad, no las tenemos. ¿Miente entonces el alcalde? No. Yo no diría eso”, dijo Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.