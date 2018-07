Despiden vestidos de superhéroes a niño muerto por maltratos de sus padres

Familiares y amigos despidieron vestidos de superhéroes a Anthony Ávalos, un niño de 10 años muerto por los maltratos de sus padres en California, Estados Unidos.

Anthony falleció el 21 de junio luego de haber sido hospitalizado a causa de una supuesta caída, pero las autoridades sospecharon de maltrato e iniciaron una investigación.

Activists gather outside LA County Department of Children and Family Services after the death of 10-year-old Anthony Avalos, who officials said was tortured and killed in Lancaster. pic.twitter.com/htE5VgH9qm

En el entierro se celebró en el templo de San Junípero Serra, en Quartz Hill, Lancaster, al norte de Los Ángeles, donde vivía el menor, muchos de los asistentes vistieron camisetas alusivas los superhéroes, personajes favoritos del niño.

Para Duane Winn, miembro de la Junta de Consejeros del Distrito Escolar de Lancaster, quien vestía de Superman, “esta es una situación terrible que se tenía que haber evitado”.

“Es la segunda de este tipo aquí en el Valle de Los Ángeles y la gente quiso solucionarlo, pero no se logró”, declaró Winn.

Winn señaló que la escuela cumplió con su obligación de reportar el posible abuso “muchas veces”, pero las autoridades no actuaron.

La tía de Anthony, María Barron, lamentó la falta de acción de los organismos de control y prevención de abuso infantil. “Es muy doloroso. El abuso se denunció y nunca se tomaron medidas”, sostuvo.

Según la investigación y la acusación presentada por la fiscalía, el niño sufrió al menos cinco días de torturas y abusos en junio antes de morir.

La madre del menor, Heather Barron, y su novio, Kareem Leiva, fueron acusados de asesinato por la Fiscalía.

Según los documentos presentados ante la corte, Anthony sufrió golpes contra el suelo, fue azotado con un cable y una correa, se le prohibió usar el baño durante largos periodos y se le colocó salsa picante en la boca.

La Fiscalía sospecha que los abusos y torturas tienen que ver con una manifestación del menor, que recientemente dijo ser homosexual.

Heather Barron and Kareem Leiva appear in court for an arraignment on charges of abusing and murdering 10 yr old #AnthonyAvalos. No pleas entered. It was continued until August 3rd. @KNX1070 pic.twitter.com/fFpkv2KaV8

— Karen Adams (@KarenKNX1070) 2 de julio de 2018