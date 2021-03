Despiden a Nicole, la niña de siete años asesinada en Tizayuca

Con flores, mensajes familiares y amigos, despidieron a Nicole Santos Palafox, la menor de siete años de edad, que fue localizada sin vida en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Afuera del domicilio de la menor, se colocó el ataúd blanco, con fotografías y juguetes que pertenecían a la niña

Jorge Santos, papá de Nicole, aseguró que va a apoyar a personas que necesitan encontrar a sus hijos con la finalidad de que no haya impunidad.

“Y saben qué que aquí no termina esto, aquí no termina esto, vamos a apoyar a más personas que necesitan de uno, apoyarlas para que encuentren a sus hijos, para que esto no quede impune, ahora fue Nicole, mañana puede ser hijo de cualquier vecino”, dijo el papá de Nicole.