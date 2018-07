Despiden al director de ‘Guardianes de la Galaxia’ por tuits ofensivos

James Gunn, director de la saga “Guardianes de la Galaxia”, fue despedido este viernes por los estudios Disney, por una serie de tuits antiguos que resurgieron recientemente y en los que hace bromas sobre violaciones o pedofilia.

En una declaración publicada por la revista “Hollywood Reporter”, Gun afirmó que lo lamenta y que asume toda la responsabilidad por los tuits.

James Gunn, director de la saga ‘Guardianes de la Galaxia’. (AP, archivo)

El jueves, Gunn había hablado en Twitter sobre sus antiguos comentarios y explicado que en ese momento se veía a sí mismo como un “provocador” que “hacía bromas que eran indignantes y tabú”, pero que “sus días de decir cosas sólo porque eran chocantes y tratar de conseguir una reacción ya han pasado”.

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor.

2. It’s not to say I’m better, but I am very, very different than I was a few years ago; today I try to root my work in love and connection and less in anger. My days saying something just because it’s shocking and trying to get a reaction are over.

— James Gunn (@JamesGunn) 20 de julio de 2018