Despiden a exalcalde asesinado en Oaxaca

En Temascal, Oaxaca fue sepultado el exalcalde de San Miguel Soyaltepec, Heriberto Ramírez, asesinado junto con otras dos personas la tarde del jueves.

Familiares, amigos y compañeros de partido acompañaron el cortejo fúnebre, que partió de su domicilio, en Temascal, hacia el palacio municipal, donde le rindieron un homenaje de cuerpo presente.

“Yo sé que tú te vas directito a los brazos de nuestro padre porque fuiste un gran hombre, un gran ser humano (…) Yo lamento mucho de verdad la forma en que fue asesinado, no lo merecía, no era esa forma en que tenía que morir él”, dijo Amelia Ramírez, Hermana de ex alcalde asesinado.