Despiden a tres hombres fallecidos tras enfrentamiento en Coyomeapan, Puebla; pobladores exigen justicia

En Coyomeapan, Puebla, se llevaron a cabo los funerales de tres personas que murieron tras un enfrentamiento el pasado lunes con policías estatales; los pobladores piden justicia.

Este miércoles, pobladores de Coyomeapan, Puebla despidieron a tres personas del municipio, quienes, aseguran, fueron asesinadas el pasado lunes por policías estatales.

Se trata de Marcelo Carrera Bolaños, de 45 años, Teófilo Barrera Herrera de 25 años y Omar Herrera Raymundo, de 15 años, quienes fallecieron en la frontera de Coyomeapan y Zoquitlán cuando, dicen, fueron emboscados por las fuerzas estatales.

“Creen que él fue sicario. No fue sicario, los sicarios no viven así. Él fue un luchador social que lamentamos esta pérdida, él es un joven humilde de recursos bajos. No tiene nada que ver que él es un sicario”, comentó un habitante de Coyomeapan.