Despiden a José Manuel Mireles en Michoacán

Alrededor de la una de la tarde de este jueves, el cortejo fúnebre con los restos del doctor José Manuel Mireles, salió del hospital del ISSSTE en Charo, Michoacán, con rumbo al crematorio Santa Bárbara en la capital michoacana, donde fue cremado.

El cortejo fue escoltado por 3 motocicletas y una camioneta de la policía.

El doctor José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Tepalcatepec, y actual subdelegado del ISSTE en Michoacán, falleció la tarde del miércoles debido a las complicaciones por Covid-19, después de permanecer 22 días en el hospital.

Cuando el cuerpo llego al crematorio, la ex mujer del doctor Mireles, Ana Delia Valencia Chávez, se abalanzó sobre la viuda Estefanía Valdés y entre gritos y amenazas exigió que le entregaran la cenizas.

Los elementos de seguridad tuvieron que intervenir para impedir que la ex mujer se acercara.

“Señorita por favor, que le pasa, El último deseo de mi esposo fue que no quería a esta persona que lo amenazó de muerte, a ver cállate….. A mí no me callas…. permíteme, Permíteme, el señor hizo un video donde lo amenazaba de muerte y es esa mujer culpable, te sales por favor… La esposa es quien dice quien sí y quien no”