Despedido por “conducta inmoral” el profesor que descuartizó a su pareja

El profesor ruso Oleg Sokolov, autor confeso del asesinato de su pareja y exalumna, ha sido despedido por la Universidad Estatal de San Petersburgo por “conducta inmoral”, informó hoy el centro educativo.

La orden sobre el despido de Sokolov, fechada el 11 de noviembre, señala que el docente deja de trabajar en la universidad por “conducta inmoral incompatible con el ejercicio de sus funciones”.

Previamente, el centro donde el profesor, de 63 años, impartía clases se mostró “consternado” por el asesinato de una exalumna de Sokolov perpetrado por él mismo, un crimen que calificó de “monstruoso”.

Sokolov fue detenido la semana pasada en San Peterburgo, cuando intentaba deshacerse del cuerpo de su exalumna Anastasia Yéschenko, de 24 años, con la que supuestamente mantuvo una relación sentimental durante años.

El hombre, considerado uno de los mayores expertos de Rusia en la época de Napoleón, era un apasionado de las reconstrucciones históricas, en las que contaba con la ayuda de Yéschenko.

Además, juntos escribieron dos libros sobre el emperador francés.

El historiador fue detenido el sábado a orillas del río Móika, en el centro de la ciudad, con una mochila flotando a su lado, en cuyo interior había dos brazos de mujer y una pistola.

Según los medios, el plan del profesor era tirar al río los restos del cuerpo de su pareja y luego quitarse la vida vestido de Napoleón en uno de los lugares más concurridos de San Petersburgo.

El pasado 11 de noviembre, un tribunal de San Petersburgo dictó este lunes prisión preventiva para el reconocido historiador ruso Oleg Sokolov, quien al parecer el pasado día 7 mató y descuartizó a una exalumna con la que mantenía una relación sentimental y que hoy se “arrepintió profundamente” de su acto.

Sokolov, de 63 años de edad, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo y quien fue condecorado con la Legión de Honor de Francia, culpó no obstante ante la juez a su pareja, Anastasia Yéschenko, de 24 años, de lo ocurrido el pasado 7 en el apartamento que ambos compartían.

Esta chica me pareció un maravilloso ideal (pero) se convirtió en un monstruo”, sostuvo Sokolov, quien relató que Yéschenko estaba celosa de sus dos hijas.

Ella “estaba muy agresiva”, añadió entre lágrimas, y aseveró que durante la discusión durante la cual la mató, “todos perdimos el control”.

No entiendo cómo sucedió. Nunca me había pasado. Ella me atacó con un cuchillo”, dijo Sokolov.