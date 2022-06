Despacho jurídico estafa a damnificados del sismo en Oaxaca; ofreció casas ecológicas por 8 mil pesos

En Oaxaca, al menos 825 personas de la región del Istmo de Tehuantepec, entre ellas Norma de 50 años de edad, denuncian haber sido defraudadas por el despacho jurídico Posada y Asocia2 que desde hace más de 2 años ofreció construirles casas de 32 metros cuadrados pagando sólo una inscripción de 4 mil, 6 mil, 8 mil o 10 mil pesos, dependiendo de la zona y características del inmueble.

Los damnificados de desastres naturales en Oaxaca padecen los sismos y los huracanes y otro tipo de abusos.

El despacho jurídico promovió el proyecto bajo el supuesto respaldo de la Organización Internacional Acción Contra el Hambre. Aseguraban que con el pago de inscripción, dicha organización financiaría casas de dos recamaras, sala, cocina y baño, para familias de escasos recursos.

Rosalinda Pineda dice que invirtió 8 mil pesos para la inscripción del proyecto y otros 8 mil para el cimiento de la casa en la solicitud de vivienda, el despacho establecía que 15 días después de aprobar el trámite comenzarían los trabajos.

“Yo me ilusioné mucho, le dije a mi marido me apoyas o no, quiero una casa y me la están ofreciendo en 8 mil pesos yo quiero entrarle y me dijo, bueno te voy a apoyar. Lo recibió Ricardo Posada Posada, después ya no teníamos de dónde sacar ni para comer, pero bueno con tal de tener la casita, me ilusionaba, para noviembre, para diciembre, para enero, pero esta cosa que estoy platicando ya tiene dos años”, señaló Rosalinda.